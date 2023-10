Automaksu väljatöötaja: eelnõus on konflikt keskkonnaeesmärkidega sees - vana tossav diisel on kõige mõistlikum

„Kui tegemist oleks puhtalt keskkonnamaksuga, siis me võiksime unustada kõik muu, unustada inimeste maksevõime ja maksustada ainult seda CO2-e, mis on tehnilises passis kirjas. Elektriautod oleksid sel juhul 0-maksuga, kui me leiame, et nende jalajälg on lõpmatult väiksem, kui fossiilkütusega autol. Sel juhul võiks võrdluse tuua alkoholiaktsiisiga, mille puhul me ka ei räägi alkohooliku maksevõimest,“ rääkis Madis Aben taskuhäälingusaates „Autotund“.