AUTOMAKSU LÖÖK PEREDELE | Odavamate pereautode hinnale lisandub kuni 20%

Sõiduautode registreerimismaksu baasosa on valitsuse plaani kohaselt 300 eurot ja sellele lisanud CO2-heidet ja täismassi (4 eurot iga kilo eest, mis ületab 2000 kg) arvestav komponent. Aastamaksu moodustavad ministeeriumi plaani kohaselt 50-eurone baasosa, millele lisanduvad auto massist, CO2-heitmest ja vanusest sõltuv summa. Kõik need arvutusmeetodid on välja toodud siin uudises.