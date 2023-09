Teadlased avastasid uue ämblikuliigi

Teadlased teatasid avastusest sel nädalal portaalis ZooKeys. Ämblik sai endale nimeks Chilobrachys natanicharum, mis otsustati üleriiklikul oksjonil. Loom nimetati lõpuks kinnisvarafirma Nichada Properties Co. Ltd. juhtide järgi.

Linnutapiklased ehk tarantlid on sugukond ämblikulisi, mis paistavad silma selle tõttu, et on karvased. Praegu on tuvastatud umbes 1000 liiki. Mõned levinumad liigid on muutunud populaarseks eksootiliste lemmikloomade kaubanduses ning Eestiski peetakse neid koduloomadena.

Sellel ämblikuliigil on eriline omadus - ta kumab sinakat-lillakat värvi. Seda värvikuma võrdlesid uuringu autorid elektrisädemetega.

„Loomade sinine värvus on põnev ja looduses suhteliselt haruldane nähtus,“ ütlesid Khon Kaeni ülikooli entomoloogiamuuseumi ja riikliku teadusmuuseumi loodusajaloo muuseumi teadlased. „Sinine värvus tarantlitel on ainulaadne näide struktuurivärvidest, mis on arenenud sõltumatult vähemalt kaheksa korda,“ selgitasid nad.

Fotodelt on näha, et ämblikul on sinilillad karvad jalgadel ja kehal. Liigi emastel ämblikel ja noortel isastel ämblikutel on „rohkem lillakad kui metallsinised karvad“, samas kui isastel ämblikutel on eredalt sinine värvus silmatorkavam. Siiski on see „vähem intensiivne kui emastel“.

Teadlaste sõnul näib ämblik elavat Tai lõunapoolsete mangroovimetsade piires. Seal elavad arachnid puuõõnsuste sees. Ämblikud võivad elada ka igihaljastes metsades.

Elupaikade hävitamine ja tõrvikute küttimine on aga liigile mõju avaldanud. Kõiki Tais elavaid tarantleid peetakse riigis kontrollitud loodusloomadeks ning teadlased rõhutavad, et liike ja nende elupaiku on vaja säilitada ja kaitsta.