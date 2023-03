Brasiilias leiti seen-parasiit, mis nakatab ja tapab ämblikke nagu õudusfilmis

Teadlased teatasid, et leidsid Brasiilia Atlandi ookeani vihmametsadest uue parasiitseene, mis püüab ämblikke, sarnaselt inimesi jahtiva zombie-seenega HBO hittsarjas The Last of Us.

Teadlaste avastatud haruldane lillakas seen kuulub The Guardiani teatel seente rühma, mis nakatab selgrootuid ja söövad peremeesorganismi vaikselt ära. Avaldatud fotol on näha ämbliku keha ümber keerdunud seent.

Seen avastati novembris Rio de Janeirost põhja pool asuvates metsades, kus teadlased olid väljasõidul, et dokumenteerida piirkonna bioloogilist mitmekesisust ja leida uusi liike. „See on tõesti ilus . Nad nakatavad ämblikke ja see on üks väga vähestest lillat värvi korditsepsidest, mis on samuti huvitav omadus... Me ei tea selle seente rühma kohta palju, sest seda on väga vähe uuritud. Seda tüüpi seeni on leitud väga harva, peamiselt Tais. Tõenäoliselt on see esimene kord, kui kirjeldame sarnast liiki Brasiiliast,“ kommenteeris selle avastuse teinud dr Joao Araujo. „Ämblikke ründav seeneliik kuulub megadiverssete seente rühma. Me teame umbes 1% selle mitmekesisusest, seega väga vähe. Vaja on fundamentaalset teaduslikku tööd, et saaksime võimalusel uurida uusi meditsiinilisi ühendeid või kasutada neid kaitseks kahjurite eest,“ ütles Araujo.

Samal ajal rääkisid teadlased, et kuigi neil puuduvad tõendid selle kohta, et uus parasiitseen suudab ämblike käitumist enne nende tapmist kontrolli all hoida, teevad seda mõned antud seene sugulased, kes parasiteerivad sipelgatel. Just see seen inspireeris postapokalüptilist videomängu The Last of Us, mille põhjal hiljem tehti samanimeline menukas telesari.