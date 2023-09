Uus epideemia: punased tulisipelgad vallutavad Euroopat

„Kui punane tulesipelgas levib Hispaaniasse, võib see olla üks kõige enam mõjutatud riike,“ ütles sipelgaekspert Gema Trigos-Peral Poola Teaduste Akadeemiast. „Seal on ideaalne kliima,“ selgitas ta. Kaugemal põhjas, kus on külmem, on liik tema hinnangul vähem edukas, kuigi kliimamuutused võivad sissetungijatele hoogu anda.