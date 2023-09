„Pihkva diviis toodi Zaporižžjasse ning topiti kaevikutesse.“ Kui tõenäoline on Vene armee uus pealetung?

Lääne meedias ilmus info, et Venemaa valmistub väidetavalt pealetungioperatsioonideks, mida plaanitakse alustada tänavu oktoobris ja jätkata järgmisel kevadel. Sellest kirjutas Newsweek, viidates Ukraina valitsusega seotud anonüümsetele allikatele. Sellel teemal esines ka Vene riigiduuma kaitsekomisjoni juht Andrei Kartapolov, kes märkis, et Venemaa loob praegu tingimusi selleks, et rindel edasi liikuda.