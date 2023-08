„Pole näha, et Venemaa valmistuks praegu sõjaks Eesti ja Lätiga.“ Ekspert kommenteerib Pihkva droonirünnakut

Pihkvas ründasid droonid lennuvälja, mida kasutab lisaks erinevatele erafirmadele ka sõjavägi. Esialgsetel andmetel sai pihta neli sõjaväetranspordilennukit Il-76. Baza andmetel hävis kaks Il-76 lennukit ja neli lennukit said vigastusi, ent sellele infole veel kinnitust pole. Kohalike ametnike sõnul on linna lennujaam neljapäevani suletud, kuna kahjude hindamine võtab aega. Enne seda teatati, et lennuväljal ei juhtunud midagi tõsist.