Ameerika telekanal CNN kirjutab, et „kasvavad märgid, et Ukraina väed on Venemaa kaitsest läbi murdnud“. Sellise järelduse teevad ajakirjanikud, kes tuginevad muu hulgas Ukraina kindralstaabi teadetele. Nad väidavad, et Kiiev on saavutanud edu Zaporižžja oblastis Novoprokopivka ja Otšeretuvate asulate lähedal. Nende juurde paigutatud nn draakonihammastest sõitsid ukrainlaste tankid ja soomukid lihtsalt üle. Peale selle vabastati 23. augustil tähtis Robotõne küla.