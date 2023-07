„No võtavad venelased Kupjanski ära ja mis edasi?“ Ukraina polkovnik kommenteerib Vene armee edu kirdes

Sellest, et Vene armee läks Kupjanski lähedal pealetungile, teatas Ukraina väejuhatus 17. juulil. Ukraina relvajõudude ida väegrupi esindaja Serhi Tšerevatõi teatas, et Venemaa on koondanud sellele suunale üle 100 000 sõduri ja 900 tanki. Ka Ukraina armee 92. brigaadi ülem Leonid Maslov kommenteeris olukorda Kupjanski suunal. Tema meelest üritab Vene väejuhatus tõmmata Ukraina vägesid Kupjanski peale teistest rinde sektoritest. Samal ajal väidab Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar, et initsiatiiv Kupjanski lähistel toimunud lahingutes kuulub hoopis Ukraina armeele.