KUULA | „Istmesoojenduse“ 168. osa: nüüd öeldi otse välja, et automaks on riigieelarve lappimiseks

Alustame kodumaiste uudistega: Vanasadama trammiga seoses on tehtud järgmine lollus ja maha joonitud bussiread. Seda, et joonimine linnaruumi juurde ei tekita, näitab ilmekalt see, kuidas rada kasutatakse.

Nädala liiklusmõte tuleb Järvevana teelt - on asju, milleks seadus meid ei kohusta. Ometi oleks mõistlik vahel oma aju rakendada - kuigi seadus ka selleks ei kohusta. Vasaku sõiduraja blokeerimine peaks ometi nii palju kõlapinda saanud olema, et inimesed seda ei teeks - aga võta näpust.

Lähiajal on kodumaal tulemas kaks ägedat autoüritust. Kommenteerime ka viimase aja (elektri)autopõlenguid ja kaeme kütuserubriiki.

Nädala juubilar on Pariisi autonäitus, mil täitus 125 aastat. Nädala kadunuke on aga üks auto, mille kohta Jeremy Clarkson on öelnud, et see on „halvim masin maamiini järel“. Esitleti ka uut Toyota Land Cruiserit ning Hyundai Kona Electricut.

Vaatame ka peale kahele uuringule, mis näitavad suuri kääre unistuste ja võimaluste vahel - enamus „kui-ostaksid-uut-autot-kas-võtaksid-elektrilise“ küsitlused näitavad, et valdav enamus võtaks. Miks siis reaalsus teistsugune on?

Nädala Eloni rubriigis räägime nii tema plaanitavast puurivõitlusest Mark Zuckerbergiga kui ka esimesest Tesla Cybertruckist, mis vooluliinilt maha veeres.

Nädala proovisõiduauto on SsangYong Rexton, mille proovisõidulugu on ka loetaval kujul siin. Stuudios on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson.

