Proovisõit | Opel Astra PHEV – vähem vabadust inseneridele, rohkem disaineritele

Peaaegu sajandi ameeriklaste General Motorsile kuulunud Opel libises eelmise kümnendi lõpuks vaikselt prantslaste kätte ning sai peatselt ka Stellantise konglomeraadi osaks . Vaatamata kuulujuttudele margi võimalikust hääbumisest suurkontsernis pole praktika seda kinnitanud ning end õigustanud mudelid saavad jätkuvalt kas näovärskendusi või lausa uue mudelipõlvkonna. Astra L kuulub viimaste hulka.

Vähem rolli inseneridel…

Olla osake Stellantise hiigelkontsernist (mitte et General Motors väikeettevõte oleks!) tähendab, et inseneridele on jäetud üha vähem sõnaõigust. PSA EMP2 platvormil baseerudes on uus Astra tehniliselt eelkõige Peugeot 308, aga ka paari teise mudeli lähisugulane. Selles pole tegelikult ammu enam midagi uut: Opel Corsa ja Peugeot 208, Opel Mokka ja Peugeot 2008, Opel Grandland ja Peugeot 3008 jagavad kõik sama tehnikat. Kulude kokkuhoid on tänapäeval tähtsaim… vähemalt selles klassis.

Eelnevast võiks järeldada, et üllatused kapoti all ja veermikus jäävad ära ja nii see tõesti on. Või siiski – saadaval on bensiinimootor (küll ainult 1,2-liitrine kolmesilindriline kahes seades, mis peale soodsama soetushinna omanikule erilist rõõmu ei valmista), ajastule kohaselt on valikus pistikhübriid ja varsti saabub ka täiselektriline versioon. Neile, kelle jaoks on pisut pikemate vahemaade säästlik läbimine oluline, on valikus ka 1,5-liitrine diiselmootor 130 hj seades.

Proovisõiduautoks oli verivärske pistikhübriidsüsteemiga varustatud mudel. Praegu pakutakse Maarjamaal üksnes „lahjemat“ erimit koguvõimsusega 180 hobujõudu, kuid tulevikus on loota samast autost lausa 225 hj arendavat GT-versiooni. Kas ja millal, pole praeguseks veel selgunud.

…rohkem sõnaõigust disaineritel