BMW patenteeris lollikindla käsikasti

Selline „komponentide vastupidavuse piiri leidmine“ on väga kulukas ettevõtmine ja seetõttu kutsutakse kõrgetel pööretel üles vahetamise asemel alla vahetamist money shiftiks. Kui seda piisavalt „osavalt“ teha, võib mootori hetkega 15 000 pöördeni lasta… Olenevalt pööretest ja mootorist võib see põhjustada igasuguseid muresid alates katkistest klappidest, ringi käinud saaledest või purunenud õlipumbast kuni mootoriplokist vägivaldselt väljutatud kepsu või stratosfääri lennutatud kolvini.

Käiguvahetuse täpsust võivad mõjutada ka kõige ootamatumad tegurid – näiteks oma MR2 Spyderi puhul olen avastanud, et rajal kõrgetel pööretel ja eriti just kurviga tõusudel vajuvad mootori ja kasti kinnituspadjad täpselt piisavalt läbi, et kaablid veniksid ja mõned käigud „eest jookseksid“. WRX STI-l aga muutub lihtsalt kurvis käigukangi külgsuunaline liikumine palju kergemaks ning sellega tuleb arvestada osata.