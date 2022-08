Austraalias kaalutakse astmelist juhiluba võimsatele autodele

Säärased mõtted on valitsuse lauale jõudnud pärast Lamborghini Huracanile ette jäänud 15-aastase tüdruku surma 2019. aastal. Ka meil on sääraseid juhtumeid olnud – 2016. aastal hukkus ebaseaduslikul kiirendusvõistlusel noor mees, alles kuu aega tagasi niitis Ülemiste keskuse parklas driftiv BMW maha mitu pealtvaatajat.

Kuidas sportautod täpselt „kastidesse“ jaotatakse, pole veel kindel, ja see ülesanne on käesoleva elektrifitseerimise tõttu üha keerukam. Tõenäoliselt saab üheks teguriks massi ja võimsuse suhe – näiteks õppuri juhiluba omavad alla 25-aastased juhid ei tohi Lõuna-Austraalia osariigis sõita autodega, millel on tonni kohta rohkem kui 130 kW ning neile on muuhulgas keelatud ka rohkem kui 8-silindriliste mootoritega autod.

Peaminister Malinauskas sõnas, et ootab küll osariigi juhtidelt teatavat vastuseisu, kuid usub, et enamus kogukonda peab ettevõtmist õigeks. Ja kui ettevõtmist saadab edu, pole kahtlustki, et see jõuab ka mujale.