Proovisõit | Bentley Flying Spur W12 – jõhker vandalismiakt

Umbes täpselt samal ajal, kui Bentley Flyng Spur W12 Põhja-Eestis tiirutas, otsustasid europarlamentäärid, et aastast 2035 on sisepõlemismootoritega käitatavate autodega kõik. Pärast seda neid enam juurde ei tohi teha. 2035 võib tunduda väga kauge aeg, aga autotööstuse tohutut inertsi arvestades on see sisuliselt kohe nüüd ja praegu. Mis tähendab, et autofirmad lõpetavad igasuguse sisepõlemismootorite arendustöö ja kogu aur läheb elektri peale.

Selles kontekstis oli seesinane Flying Spur veel eriti räige. Kuueliitrine W12-mootor (jah, 12 märgib silindrite arvu) võimsusega 635 hobujõudu (467 kilovatti) neelab 100 kilomeetri peale keskmiselt 14 liitrit bensiini (proovisõidu keskmiseks kujunes 14,2). Ent see pole veel kõik, nagu teleturus öeldakse. Viimasel aastakümnel autode vaat et tähtsaimaks näitajaks muutunud CO2 heitmete hulk ulatub 320 grammini kilomeetri kohta. Just seepärast ongi iga tõeline roheaktivist valmis Flying Spur W12 kohta kasutama pealkirjas toodud määratlust.

Aga bensiini hind? Pole põhjust siinses kontekstis käsitleda, sest ühtegi Bentley argikasutajat see ei huvita. Mitte ülbuse ega eluvõõruse tõttu, vaid lihtsast aritmeetikast tulenevalt. Bensiin on Flying Spur W12 omanikule täpselt sama kallis kui meile, lihtsurelikele, ehkki tema Bentley eest võiks saada kümmekond meie keskmise autoostja keskmist Toyota Corollat või Škoda Octaviat.

Konkreetne Flying Spur W12 maksab põhivarustuses 190 200 eurot ning autole on paigaldatud lisavarustust 58 455 euro eest, mis teeb kokku 248 655 eurot. Ostes lisandub veel käibemaks, mis Eestis on teatavasti 20 protsenti ning lõppsummaks kujuneb 298 386 eurot. Sisuliselt kolmsada tuhat. Kolmsada tuhat. Eurot. Enamik meist elab majas või korteris, mille hind pole kolmandikkugi sellest. Miks me siis püüame Flying Spur W12 kasutada samu arusaamu nagu tavasõidukite juures?