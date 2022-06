Pilk peale, käsi külge: Porsche Taycan Sport Turismodega Sardiinias

Sport Turismo peaks kombineerima kõik sedaani ja Cross Turismo parimad featuurid – sedaani sportlikud sõiduomadused ning CT praktilisuse. Sport Turismo esimene pereliige, GTS avalikustati käesoleva aasta veebruaris, riburadapidi on järgnenud ka ülejäänud ning variatsioone on kokku viis.

Sardiinia oli nendega tutvumiseks ideaalne paik: suurepärased vähese liiklusega kurvilised-käänulised mägiteed olid pikitud ilusate fotovõimalustega ning võimaldasid samas ka auto tavapärasest paremini proovile panna.

Uuendusi on mitmeid

Mul õnnestus kahe päeva jooksul sõita nii GTS-i, Turbo kui Turbo S-iga, mis selles järjestuses on ka viiemaitselise valiku tipp. Proovimata jäid tagaveoline ja seetõttu veidi kergem ning vilkam „vaniljemaitse“ ehk ilma ühegi tähe- ja numbritäienduseta Taycan Sport Turismo ning leebeim nelikveoline 4S, mis on ka valiku pikima WLTP sõiduulatusega – 498 km.

Vast ägedaim uus lisavarustus on üheksa kohandatava läbipaistvusega sektsiooniga panoraamkatus, mis automaailmas unikaalne. Õhukese kihina on polümeermaatriksisse hajutatud vedelkristallitilgad, mis elektrivooluga mõjutades end eri viisidel „sätivad“ – kui vool segmenti läbib, muutub see läbipaistvaks, kui vool aga tagant võtta, siis läbipaistmatuks.

Allpool toodud postitusest leiab ka video sellest, kuidas lahendus toimib:

Panoraamkatuse läbipaistvust saab sättida tervikuna, järjestikuliselt elementhaaval või ka vaheldumisi, muutes igas seades valgushulka, mis sõitjateruumi pääseb. Tänu Porsche arenduskeskuses paiknevale päiksesimulatsioonikambrile on tuvastatud, et see katus on ka kuumuse vähendamise osas efektiivne – lausa kaks korda parem kui tavapärane katus.

Akupakki pakutakse kahesugust, mis nii eri suuruse kui laadimiskiirusega. Mõlemad saab 5-80% täituvuseni laetud 22 ja poole minutiga, viie minutiga saab maksimumvõimsusel laadides kätte 100 km sõiduulatust.