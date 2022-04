Bloomberg: Ameerikal hakkavad Ukrainat varustades endal relvavarud otsa lõppema

"Lääneliitlased on valiku ees: saata Kiievisse rohkem relvi või säästa varusid enda kaitseks," öeldakse artiklis. Kuna sõda jõuab kriitilisse faasi, milles venelased valmistuvad Ida-Ukrainat vallutama, on ameeriklaste arsenal ammendumas . Ameerika järgib Ukrainas "demokraatia arsenali" strateegiat: väldib otsest sekkumist, teeb koostööd liitlaste ja partneritega, et varustada Ukrainat raha ja relvadega. See võib kaasa tuua saatusliku Ukraina vägede jaoks nappuse selles konfliktis ja paljastada Ameerika nõrkuse.

Samas märgitakse, et Biden ei plaaninud kunagi sellist sõda. Venemaa pidi ameeriklaste arvestuse järgi suurema osa Ukrainast kiiresti üle võtma, nii et USA toetaks tagasihoidlikku Venemaa-vastast Ukraina mässu. Selle asemel on Ukraina edukas vastupanu viinud käimasolevate intensiivsete lahinguteni, millega kaasnevad tohutud laskemoonakulud ja peamiste ressursside intensiivne ammendumine.

See jätab lääneriikidele valikuvõimaluse: kas suurendada tarneid Ukrainasse või säästa piiratud võimete pealt, mida neil enda kaitseks vaja võib minna.

Autor kahtleb, kas USA suudab kiiresti suurendada Kiievi jaoks vajalike relvade tootmist. Eelkõige sõja ülemineku kontekstis Ida-Ukrainasse, kus saab otsustavaks Venemaa õhuülekaal ja ülemvõim soomustehnikas. Kiiev vajab palju rohkem lääne toetust, et tõrjuda itta kogunevaid Vene vägesid, kus suhteliselt avatud maastik on kaitseks ebasoodsam.

USA on ära andnud kolmandiku oma Javelini tankitõrjerakettide koguvarudest. Ta ei saa enam ukrainlastele tarnida rohkem, ilma et ta jätaks oma varud "kuivale"– ja tootmise oluliseks suurendamiseks võib kuluda kuid või aastaid. "Ameerika majandusjuhtimine ei põhine enam peamiselt tootmisel. Tööpinkide, kvalifitseeritud tööjõu ja vaba tootmisvõimsuse puudumine võib sõja ajal pidurdada relvastumist. Seda võimekust enam ei ole," kirjutab ekspert.

Märgitakse, et USA võtmerelvade varud on väiksemad, kui arvata võiks, osalt tootmispiirangute tõttu ja osalt seetõttu, et suurem osa Pentagoni umbes 750 miljardi dollari suurusest eelarvest kulub peale kuulide ja pommide tööjõule, tervishoiule ja muule.