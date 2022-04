Forbes: ukrainlased tahavad ameeriklastelt soetada ründedroone MQ-9 Reaper

Kuigi arendaja ei täpsustanud Ukrainat huvitanud mudelit, usub väljaanne, et tõenäoliselt on tegemist ründedroon Reaper.

Droonil on kuus kinnituspunkti, see võib kanda näiteks neli Hellfire raketti ja kahte Mark 82 laseriga juhitavat pommi.

MQ-9 võiks sõja käiku dramaatiliselt muuta. Võrreldes Bayraktariga nimetavad eksperdid MQ-9 lennu ajal vastupidavamaks ja õhutõrjetule suhtes vähem haavatavaks. Türklaste Bayraktar on end näidanud efektiivse ja odava relvana, samas on see tundlik ilmastikuoludele, samuti on selle tegevusraadius väiksem, mis tähendab, et Bayraktarid peavad tegutsema eesliini läheduses. Reaperi puhul sellist vajadust pole.