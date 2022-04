Ukraina presidendiadministratsiooni esindaja süüdistab Euroopa poliitikuid tahtmatuses Ukrainat relvadega aidata

"1. Ukraina palub Euroopalt relvi. 2. Euroopa elanikud toetavad üleskutset oma valitsustele. 3. EL räägib sellest, kuid ei anna relvi, mida küsiti. 4. Relvasaadetised tulevad liiga kaua. Seda mängu saab mängida pikka aega, aga võitu see kindlasti demokraatiale ei too. Ukraina vajab relvi. Mitte kuu aja pärast. Kohe praegu," rõhutas Podoljak.

Peale Vene vägede põegenemist Kiievi alt on Ukraina valitsus korduvalt palunud läänelt relvi eelseisvaks kaitselahinguks Donbassis. Sellele on reageerinud eelkõige naaberriigid, nagu Tšehhi, Slovakkia ja Poola, kes on ukrainlastele andnud viimastel nädalatel raskerelvi. Abi on lubanud ka USA ja Suurbritannia.