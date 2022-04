VIDEO | Mitte ainult Bayraktar- vene tankidele annavad nuuti ka Ukraina kohalike entusiastide ehitatud ründedroonid

Ukraina sõjaga on veelgi kuulsust juurde saanud türklaste ründedroonid Bayraktar TB2, mis on ühest küljest lihtsad, efektiivsed ja odavad. Ühe TB2 hinnaks on viis miljonit dollarit.

Ameeriklased on ukrainlastele saatnud ka kamikaze-droone Switchblade ja poolakad oma kamikaze-droone Warmate. Nende efektiivsusest on veel vähe teada, sest Ukrainasse jõudsid need võrdlemisi hiljuti ja teateid nende lahinguskasutamisest ei ole.

Kuid ka Ukraina ise toodab ründedroone. Kui Venemaa tungis 2014. aastal Krimmi ja Ida-Ukrainasse, hakkas rühm entusiaste ostma Hiina ja Prantsuse droone, et neid Ukraina armee vajaduste järgi ümber ehitada.

Sellest sai alguse firma Aerorozvidka, mis tänaseks toodab ründedroone R-18. Sel nädalal demonstreerisid firma esindajad, kuidas nende droon hävitab venelaste tanke T-72.

Nädala alguses avaldas R-18 tegevusest video ukrainlaste 59. motoriseeritud jalaväebrigaad. Videos on näha kuidas R-18 venelaste tanki pihta pomme loobib.

R-18 on oktokopter, mis kannab kumulatiivseid viiekiloseid pomme RKG-3. Ühe sellise drooni hind on umbes 20 000 dollarit ehk 18 500 eurot. Selle tegevusraadius on umbes 4 km, õhus suudab see püsida 40 minutit. Lisaks vastase kolonnide ründamisele kasutatakse seda põhiliselt luureks ja suurtükitule juhtimiseks.