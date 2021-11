VESI MATAB LINNAD | Vaata, milliseks muutuvad tuntud paigad kliima soojenemise tõttu aastaks 2100

Forte on kirjutanud, et isegi kui inimkond suudab ennast ületada ja peatab globaalse soojenemise 1,5 °C tööstusrevolutsiooni eelsest tasemest kõrgemal temperatuuril, jätkab merepinna tase kerkimist veel sajandeid ja muudab sooks hulga linnu, mis on praegu koduks poolele miljardile inimesele.