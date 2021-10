Teadlased ennustasid, millal jääkarud kliimamuutuse tõttu välja surevad

Värsked uuringud annavad mõista, et teatud loomaliigid, kes sõltuvad jää olemasolust — nagu jääkaru —, on ohustatud rohkemgi, kui varem hoomati.

Mõnedes Arktika piirkondades on merejää ajalooliselt püsinud aastaringselt, pakkudes elupaika ja suupoolist jää olemasolust sõltuvatele loomaliikidele nagu viigerhülged ja jääkarud, rääkimata kohalikest põliselanikest, kellel on merejääd samuti vaja küttimiseks.

Suvise merejää pindala aga kahaneb. Värske uurimuse osutusel võib juhul, kui me globaalsele soojenemisele vastu ei astu, merejää Arktikast sootuks kaduda juba 2100. aastaks.

Konkreetselt keskenduvad uurijad Arktika piirkonnale, mida nimetatakse „viimase jää piirkonnaks“ (ingl Last Ice Area) — Kanadast ja Gröönimaast põhja poole jäävale alale, kus suvine jääkate püsib globaalse soojenemise tingimustes eeldatavasti kõige kauem.

Jääkarudele on püsiv merejää eriti oluline, kuna nad kütivad selle pinnal hülgeid — oma peamist toiduallikat. Jääkarud on evolutsiooniliselt arenenud toituma pehmest rasvast ja lihast; kõvade toiduainete söömine on nende jaoks keeruline.