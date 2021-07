VIDEO | Richard Bransoni "kosmoseskäik" tõestab ennekõike vaid seda, et ta on oskuslik ärimees

Otsus tuli veidi enne Amazoni asutaja ja endise tegevjuhi Jeff Bezosi sarnase plaani täitumist, kes lubab kosmost külastada 20. juulil enda asutatud kosmosefirma Blue Origin vahendusel.

Kes vaatas eile otse üle kantud lendu, sai ruttu selgeks, et Branson nägi selles pigem võimalust oma kosmosefirmale vägev turunduskampaania luua, kui reisis tõepoolest ilmaruumi.

Ülekanne koosnes suuresti sotsiaalmeedia-kõlbulikest glamuursetest intervjuudest ja monoloogidest ning õhtujuhiks oli palgatud tuntud jutusaatetäht ja koomik Stephen Colbert.

Rivaal Bezos ja teisedki on osutanud, et Bransoni tempu saab ainult tingimisi kosmose külastamiseks kutsuda, sest lend viis ta kõigest 86 kilomeetri kõrgusele Maa merepinnast ehk ilmaruumi piirile.

Rahvusvahelise lennuspordiföderatsiooni (FAI) määrangu järgi algab kosmos alles Kármáni joonest, mis asub 100 kilomeetri kõrgusel Maa merepinnast.

Bransoni turunduskampaania geniaalsus või trump seisneb aga selles, et tõejärgsel ajastul, milles me elame, loeb pahatihti rohkem see, kes kõvemat häält teeb ning oma ühiskondlikku staatust ja läikivaid hambaid välgutab kui see, kellel midagi sisukat ette näidata on.

Isegi kui paljud meediaväljaanded Bransoni "kosmoselennule" faktikontrolli korraldaks, on väga suur hulk inimesi näinud teda vaprat rändurit ja innovaatorit etendamas ning mäletab hiljem, et Virgin võib igaühe peagi kosmosesse viia.

Pole tähtis, et Bezos on esimene miljardär, kes oma lennul ka Kármáni joone ületada lubab. Või see, et Elon Musk on lubanud inimesed Marsile viia. Või see, et Richard Branson pole kaugeltki esimene kosmoseturist – vastav au kuulub insenerile ja ärimehele nimega Dennis Tito aastast 2001.

Loeb see, et Branson oli juba sõiduvalmis ning tegi oma lennu ära enne Bezosit. Kui viimane oleks teadnud, et teine miljardär "vahele hüppab", poleks ta oma lennukuupäeva ilmselt ette reklaaminud...

Branson ei piirdu aga kosmose piirile jõudmisega. Välja kuulutatud on võistlus, mis viib võitja koos kaaslasega tasuta samasugusele reisile. Osaleda saab tasuta, aga kes rahalise panuse lisab (mis läheb kosmost "demokratiseerivale" MTÜ-le Space for Humanity), sellel on rohkem šanssi võita.