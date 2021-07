VAATA JÄRELE | Richard Bransonist sai esimene miljardär, kes kosmoselennul käinud

Konkurent Bezos ja teisedki on osutanud, et Bransoni avantüüri saab vaevu kosmoselennuks kutsuda, sest ta jõudis kõigest umbes 86 kilomeetri kõrgusele Maa merepinnast.

Järgmisel pühapäeval, 18. juulil oma 71. sünnipäeva tähistav Branson on oma sõnul korduvalt eluohtlikesse olukordadesse sattunud, nii et alles lapsekingades kosmoseturismi-valdkonnaga kaasnev risk ei paistnud teda morjendavat.

Bransoni teises autobiograafia-raamatus "Finding My Virginity" (2017) on terve eraldi osa tema meenutustele sellest, kuidas ta on ühel või teisel viisil eluohtlikust olukorrast õnnelikult väljunud.