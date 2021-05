Miks ameeriklased II maailmasõja ajal aatomipommi loomisega kiirustasid

1930. aastaiks olid füüsikud aru saanud, et kui õnnestuks aatomeid lõhustada, annaks see kujuteldamatult palju energiat. Teoreetiliselt isegi teati, kuidas seda teha, kuid pikka aega ei suudetud seda praktikas saavutada.

Hahn asetas neutroniallika paika ja Geigeri loendur hakkas ragisema. Erinevalt kõigist eelmistest kordadest oli katse seekord edukas. Peagi kirjutas Hahn oma endisele kolleegile Lise Meitnerile: „Raadiumi isotoopidega on midagi nii veidrat, et kõigepealt me räägime sellest ainult teile …“