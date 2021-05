1927: beebirööv, mis vapustas maailma

Sellest hetkest kadus rõõm noorte vanemate elust. Keegi oli nende armsaima röövinud. Juba mitu aastat oli paar kartnud, et nende pidev mainimine ajakirjanduses teeb perekonnast kurjategijate sihtmärgi. Nüüd oli see hirm täide läinud. Ajaloo kõmulisim lapserööv oli teoks tehtud.

Pimedusest leiti isevalmistatud kokkupandav redel ning selged augud maapinnas lastetoa akna all näitasid kindlalt, et üks või mitu kurjategijat olid redelit mööda akna kaudu tuppa roninud, et Charlie röövida. Majaseinast pisut eemalt leidsid politseinikud ka jalajälgi, kuid neil puudus igasugune tallamuster, seega olid kurjategijad olnud piisavalt kavalad, et jalatsitele sukad peale tõmmata.