VAATA | See dokumentaal võitis esimese Oscari, mis kuulub videomängude valdkonda

Täpselt nii, ülalolev ligi 25-minutiline teos "Colette" viib esimese Oscari ka videomängude valdkonda. Kaudselt, aga siiski!

Üsna palju tähelepanu on saanud tõik, et filmiauhindu püüavad ja saavad viimasel ajal ka striimingukeskkonnad.

Seda eesotsas Netflixiga, mis näiteks tänavu kandideeris 17 filmiga 36-le Oscarile, millest viis teost võitsidki seitse kuldkujukest. Nüüd siis oli aeg küps tunnistada ka videomängusisu kõrget kunstilist väärtust!

"Colette" toodeti algupäraselt lisaväärtuseks mullu 11. detsembril müügile jõudnud mängule "Medal of Honor: Above and Beyond", see on leitav põhimenüü Gallery-osast.

Loo keskmes on II maailmasõja aegse prantslaste vastupanuliikumise liige Colette Marin-Catherine, kes reisib 90-aastasena (ligi kolmveerandi sajandi järel) taas Saksamaale, külastamaks koonduslaagrit, kus hukkus tema vend.

Oscari eel on "Colette" valitud parimaks lühidokumentaaliks kolmel eri Ameerika filmifestivalil (Big Sky Documentary Film Festival, Palm Springs International ShortFest, St. Louis International Film Festival). Selle stsenarist ja režissöör on Anthony Giacchino.

"Medal of Honor: Above and Beyondi" Gallery-osa sisaldab ka teisi lühidokumentaale Teise maailmasõja veteranidest. Mäng ise on esimene VR- ehk virtuaalreaalsusesse paigutatud jagu sellest mainekast ja pikaajalisest FPS-tüüpi tulistamismängude seeriast, mille nimeks "Medal of Honor".

"Above and Beyondi" autor on USA firma Respawn Entertainment, mis on tuntud ka selliste sarjadega nagu "Titanfall" ja "Apex Legends", lisaks "Star Wars Jedi: Fallen Order".

"Above and Beyond" näeb ise välja selline:

2018. aastal ilmus ka film "Colette", mille nimiosas Keira Knightley, aga see on hoopis teisest päriselt elanud naisest – prantsuse kirjanikust nimega Sidonie-Gabrielle Colette.