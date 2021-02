VIDEO | Üks mees oskab terve täispika filmi flopikettale kokku suruda

Just selline küsimus tekkis ühismeediasaidi Reddit kasutajal u/GreedyPaint , kes mahutas hobi korras täispika filmi 1,44 MB flopikettale, esitas seda spetsiaalselt kohendatud videomakilt ja tegeleb sellega hobi korras ka edasi.

Videomakiga on leiduril minivormingus kodukino viljelemiseks ühendatud flopilugeja ja arvuti Raspberry Pi. Kui süsteem käivitada, palub see flopiketta sisestamist ja hakkab seda saades kohe sisu maha mängima.

Heli ja pildi kvaliteet saavad seeläbi muidugi kõva hoobi, et film on kõigest 1,37 MB suuruseks tehtud, aga kuhu see maailm jõuaks, kui keegi midagi ei uuenda, eksju.