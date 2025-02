„Kümnest üheksa lastakse alla.“ Ekspert selgitab, kuidas on F-16 lennukid pannud Ukrainas venelasi oma taktikat muutma

Venelaste raketirünnakud Ukraina vastu on viimastel kuudel harvemaks jäänud, muutunud on ka see, kuidas venelased oma rakette nüüd kasutavad.

Venemaa on Ukraina vastu suunatud raketirünnakute taktikat oluliselt muutnud, reageerides Ukraina õhutõrjevõime tugevnemisele ja lääneriikide sanktsioonide mõjule. Kui varem kasutas Venemaa Ukraina terroriseerimiseks peamiselt strateegilisi tiibrakette, nagu H-101 ja Kalibr, siis nüüd on nende kasutamine vähenenud. Selle asemel keskendutakse rohkem ballistilistele rakettidele ja taktikalistele õhurünnakutele, kasutades rakette H-59 ja H-69, mille tegevusraadius on väiksem ja mida on Ukraina õhutõrjesüsteemidel keerulisem avastada ja hävitada.