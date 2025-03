Homme algab Eestis uue Hiina pistikhübriidi müük – selgus ka hind

„Usume, et esitlushinnaga 39 990 eurot pakub uus WEY 03 suurt huvi inimestele, kes otsivad luksuslikku, võimsat ja tipptasemel tehnoloogiaga pistikhübriidi,“ ütles marki maale toova ettevõtte International Motors Nordic Baltikumi müügidirektor Ringo Rahumeel.

WEY 05 väiksema venna WEY 03 aku on mahutavusega 34 kWh ning see annab kuni 136 km elektrilise sõiduulatuse (WLTP). Tootja kinnitusel tähendab pikimat elektrilist sõiduulatust oma pistikhübriidide klassis.

Pikemateks reisideks on WEY 03 pistikhübriidil 2-liitrine 150 kW (204 hj) turbomootor, mis on ühendatud üheksakäigulise automaatkäigukastiga. Nelikveolise pistikhübriidi koguvõimsus on 325 kW (442 hj) ning maksimaalne pöördemoment 685 Nm.