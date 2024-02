Auto disain on kahtlematult pilkupüüdev. Pole kahtlust, et selle esiosal on väga selgeid sarnasusjooni nii Porsche 911 Carrera kui BMW grupi MINIga. Sellel on ka väga lihtne selgitus: mudeli välimuse autor on Porsche endine disainer Emanuel Derta. Masinat toodetakse aga samas Hiina tehases, kus elektrilisi MINIsidki. Naljahambad on juba ka ironiseerinud, et selle mudeli puhul olevat justkui Porsche ja MINI ööläbi vallatlenud ja väikese armsa lapse saanud.