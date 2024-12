Uus Eestisse jõudnud autolaadne toode: väga „eriline“ Dacia Spring

Selles, et Dacia mudeliuuendused enamasti vägagi õnnestunud, ei kahtle keegi. Uus Duster on sellekohane suurepärane näide omas klassis – võimas disain ja mootor ning üha enam kaasaegseid juhiabilisi. Esimest korda aastal 2021 ilmavalgust näinud Springiga on lood paraku märksa teisest klassist, see on väga eriline toode, paraku ajavad need erilisused kohati päris naerma.