VIDEOD | „See on lõks ja välja sealt ei saa.“ Kuidas tekkis Kurski oblastisse Vene armeele surmatee ja miks see muutub aina ohtlikumaks?

Eelmisel reedel postitas Ukraina 225. ründepataljon sotsiaalmeediasse video, kus on näha vähemalt kümmet värskelt hävitatud Vene sõjamasinat ja autot, mis seisavad kõrvuti vanemate vrakkidega (vaata artikli päises!). Kurski oblasti lääneosas, Zeljonõi Šljahhi (vn Зелёный Шлях) lähedal asuv teelõik on muutunud Ukraina sõjaväelaste sõnul Vene vägedele lõksuks. Ukrainlaste teatel on ümbritsevad põllud miinidega kaetud, tee on Ukraina suurtükiväe tule all ja sellel liikumist jälgivad Ukraina droonid.