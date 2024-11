„T-64 tankid on otsa lõppenud.“ Lääs seisab suure probleemi ees: kust leida ukrainlastele uusi tanke ja soomukeid?

Sõja algusest peale on väga palju räägitud Vene sõjatehnika kaotustest ja seda eri nurkade alt analüüsitud. Kuid selle varju jäävad tohutud kaotused, mida on sõja algusest kandnud Ukraina armee. Jah, need on kordi väiksemad kui Venemaal, kuid erinevalt Venemaast on kogu Ukraina sõjatööstus pideva tule all ning hulk inimesi, keda saaks töökätena kasutada, on riigist lahkunud. See on sõja algusest peale muutnud hävitatud tehnika asendamise ja viga saanud tehnika remontimise väga keeruliseks. Ning see tähendab, et kaotuste kompenseerimisel sõltub Ukraina läänest, kes alguses kõhkles, kas anda Ukrainale tehnikat, ja hiljem on venitanud oma sõjatööstuse tootmisvõimsuse kasvatamisega, sest töösturitel on põhjendatud mure, et pärast Ukraina vaherahu ei lähe nende laiendatud tootmisliine ja suurendatud võimsusi enam lääne poliitikutele vaja.