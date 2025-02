„Ukraina saadab kingitused teele.“ Moskva lähedal hävitati kaks uusimat elektroonilise sõjapidamise kompleksi. Miks see tähtis on?

Valdai süsteem, mis ühendab radarid, infrapunaandurid ja raadiomüra tekitajad, on loodud väikeste ja raskesti tuvastatavate droonide avastamiseks ja segamiseks. Valdai kompleksi tehniliste andmete ja selle arendamise ajaloo kohta avalikult kättesaadav teave on äärmiselt piiratud, see näitab, kui oluline on selline tehnika venelaste jaoks. Üksikasjalikud andmed selle süsteemi täpsete omaduste, tööpõhimõtete või arendamise ajaloo kohta puuduvad. Hoolimata operatsiooni keerukusest näitas rünnak, et isegi kõige arenenumat droonitõrjesüsteemi võib neutraliseerida lihtsa pommipanekuga. See pole esimene kord, kui Ukrainal õnnestub Venemaa territooriumil sabotaaži korraldada – varem on rünnatud lennukeid, laevu ja muid olulisi objekte.