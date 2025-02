Kuidas võiksid uusimad tipphävitajad F-35 mõjutada Ukraina sõda? Mida arvab hävituslendur?

Ukraina on viimastel kuudel saanud kaua oodatud F-16 hävitajaid, kuid need vanemad lennukid ei ole nii võimekad kui Venemaa uuemad lennukid. See tekitab küsimuse, mis juhtuks, kui tulevikus võiks Ukraina saada ka F-35 varghävitajaid, mis annaksid neile juba selge eelise Venemaa õhuväe vastu. Kas see üldse on reaalne?