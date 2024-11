Teadlased avastasid esmakordselt footoni täpse kuju

Birminghami ülikooli teadlased, kelle tööd on avaldatud ajakirjas Physical Review Letters , on süvenenud footonide - elektromagnetkiirguse väikseimate osakeste ehk kvantide - keerulisse käitumisse. Nende uurimistöö näitab, kuidas aatomid või molekulid footone emiteerivad ja kuidas nende kuju mõjutab ümbritsev keskkond.

See keeruline vastastikmõju annab valguse eksisteerimiseks ja liikumiseks ümbritsevas keskkonnas lõputuid võimalusi. See tohutu potentsiaal muudab nende vastastikmõjude modelleerimise aga uskumatult keeruliseks väljakutseks, millega kvantfüüsikud aastakümneid tegelenud on.