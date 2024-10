Uus maailmarekord: hiinlased tekitasid magnetvälja, mis on 800 000 korda Maa omast tugevam

Hiina teadlased on püstitanud uue maailmarekordi, luues võimsaima magneti, mille magnetväli on 42,02 teslat. See magnetväli on rohkem kui 800 000 korda tugevam kui Maa oma. Magnet on valmistatud keerdunud metalltraatidest ja selle loomine on Hiina Kõrge Magnetvälja Labori (CHMFL) jaoks suur läbimurre. Teadlased töötavad seal juba neli aastat, et täiustada magneti struktuuri ja tootmisprotsessi. Eelmine rekord, mille püstitas USA Riiklik Kõrge Magnetvälja Labor aastal 2017 (41,4 teslat), on nüüd hiinlaste poolt ületatud.