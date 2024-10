Hämmastav avastus: astronoomid nägid esmakordselt mustade aukude kolmiksüsteemi

Teadlased Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist on esmakordselt avastanud mustade aukude kolmiksüsteemi. Varasemalt on leitud palju kaksiksüsteeme, kus must auk tiirleb koos teise objektiga, näiteks tähega nii, et nad tiirlevad teineteise ümber ehk siis must auk ja teine objekt moodustavad süsteemi, kus gravitatsioonijõud hoiab neid koos, mistõttu nad liiguvad spiraalselt üksteise ümber. Kolmiksüsteeme pole seni varem avastatud.

Leitud süsteem koosneb ühest mustast august, mis neelab väikest tähte, mille tiirlemisaeg on 6,5 päeva. Teine täht asub palju kaugemal, tehes ühe tiiru musta augu ümber 70 000 aastaga. Teadlaste sõnul peaks mustad augud tekkima supernoova plahvatuse käigus, mis lükkaks kaugemad objektid eemale, kuid see süsteem viitab sellele, et must auk võib olla tekkinud ilma plahvatuseta – protsessis, mida kutsutakse „otseseks kollapsiks“. Selle puhul täht lihtsalt variseb kokku iseenda raskuse all, moodustades vaikselt musta augu. Kuna plahvatust ei ole, jäävad lähedal asuvad objektid (näiteks teised tähed) samale kohale ega liigu mustast august eemale. Meist asub kolmiksüsteem 8000 valgusaasta kaugusel.

Avastus on oluline, kuna see võib olla esimene tõestus mustade aukude teistsuguse tekkemehhanismi kohta. Samuti aitab see avastus mõista mustade aukude evolutsiooni ja tekitab küsimuse, kas kosmoses võib leiduda rohkem selliseid kolmiksüsteeme.