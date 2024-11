Läti teadlaste kordaminek: nende loodud tehisintellekti mudel tuvastab vähirakke 92% täpsusega

Läti teadlased on välja töötanud tehisintellekti mudeli, mis suudab ära tunda vähirakke 92% täpsusega. Läti Ülikooli Kliinilise ja Ennetava Meditsiini Instituudi teadlased tegelevad nüüd mudeli täiustamisega, et tulevikus saavutada veelgi suuremat täpsust. Tehisintellekti rakendamine vähi varases tuvastamises võib muuta haiguse avastamise ja ravimise palju efektiivsemaks.

Vähiskriiningu programmid on prioriteetseteks projektideks mitmes Euroopa Liidu teadusasutuses. Läti osaleb ka AIDA projektis, mille raames töötatakse välja AI-põhine abivahend, mis aitab avastada maovähki ja selle eelvorme. Lisaks Lätile osalevad projektis ka Prantsusmaa, Hispaania, Leedu ja Portugal. Läti teadlased kogusid andmeid terve aasta jooksul, skaneerides ja analüüsides kudede pilte, millele patoloogid märkisid vähieelsed või vähirakud.

Tehisintellekti mudelit õpetati tuvastama vähirakke, võrreldes neid uute kudede näidistega. See mudel on loodud toetamaks vähi varajast avastamist ja andma patoloogidele teavet vähiliste muutuste ulatusest ja raskusastmest. Esimesed tulemused näitavad, et AI suudab 92% täpsusega tuvastada kasvajast mõjutatud rakke.