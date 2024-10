PROOVISÕIT | Ineos Grenadier: inglise aadliku viimane lootus

See on viimane tõeline seiklejatele mõeldud auto. See auto liigub kogu oma olemusega vastassuunas kogu tööstusharu hõlmanud pehmostumisega. See on auto, millel on päriselt oma lugu, mitte turundusosakondade märg fantaasia. See on Ineos Grenadier, kirjutab Accelerista.com.