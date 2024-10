PROOVISÕIT | Mitte eriti teravalt nõelav mesilane Nissan Juke

Juke on saadaval kahe mootoriga, üheks on bensiini põletav 1-liitrine kolmesilindriline turbomootor, mis arendab 84 kW ja on saadaval manuaalkasti või DCT automaatkastiga. Teine jõuallikas on hübriidajam, mille jõunumbriks on märgitud 105 kW.