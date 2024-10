Mõistlikum kui elektriveok – veoki asemel elektrifitseeritakse haagis?

Olgu, „kavala hübriidsüsteemina“ on ehk liialdus – tegelikult on lahendus lollikindlalt lihtne. Range Energy arendatavate haagiste põhja all on 200 või 300 kWh akupakk ning elektriajam, mis annab ka haagisele vedava telje kuni 14 000 Nm pöördemomendiga.