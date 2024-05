„Seal oleksid pidanud olema miiniväljad.“ Miks pääses Vene armee nii lihtsasti üle piiri Harkivi oblastisse?

Ukraina kaitseministeerium teatas reedel Vene vägede katsest murda läbi Ukraina kaitseliinist Harkivi oblasti põhjaosas. Ukraina kaitseministeerium on teatanud, et kõik rünnakud on tõrjutud. Siiski tuleb endiselt teateid lahingute kohta ja paljudes Harkivi oblasti asulates on teatatud elanikkonna kiireloomulisest evakueerimisest.

Kõige raskem on olukord piiriäärses Vovtšanski linnas. Ukraina peastaap on tunnistanud Vene sõjaväe taktikalisi edusamme seal kandis. Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi nimetas Vovtšanski olukorda keeruliseks, kuid kinnitas, et Ukraina relvajõud teevad kõik, et hoida kaitset ja Harkivi oblastis oma positsioone. Vovtšanskist saabub vastuolulisi teateid: mõnedel andmetel on Vene sõjavägi juba linna tunginud ja seal peetakse lahinguid, aga Ukraina pool eitab, et venelased on Vovtšanskis.