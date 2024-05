„Peagi võivad rindele jõuda tankid T-34.“ Vene tankiarmaada sulab nagu lumepall ahju peal – mida see kaasa toob?

Oryxi nimekirja on kantud hävitatud (2001), vigastatud (156), mahajäetud (329) ja trofeedeks saadud masinad (514). Vene armee tehnika kogukahju on Oryxi blogis juba ületanud 15 000 ühikut. Tuleb arvestada, et reaalsed kaotused on veelgi suuremad, sest Oryxi arvestus põhineb nendeni jõudnud videotel ja fotodel. Arv 3000 on märgiline ka seetõttu, et umbes nii palju tanke oli Vene armee aktiivses kasutuses vahetult enne Ukraina sõja algust.