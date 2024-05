„Venemaa valmistub sõjaks ja NATO raketirünnakuteks.“ Miks surub Venemaa Eesti naabruses GPS-i alla ja mida see kaasa toob?

Finnair on teatanud, et ei lenda Soomest Tartusse vähemalt enne 31. maid. Selle põhjuseks on GPS-navigatsioonisüsteemi signaali katkestused Helsingi-Tartu marsruudil. Enne seda tuli probleemide tõttu Helsingisse tagasi saata kaks lendu. Finnair lendab oma Helsingi sõlmpunktist lennujaamadesse üle kogu maailma. Tartu oli nende jaoks väike sihtpunkt, kuu aega tagasi alustati sinna lendamist turbopropellerlennukitega ATR 72. Kuid kui GPS-süsteemis on probleem, ei ole võimalik tagada ohutut maandumist.