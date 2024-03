Audi loobub lõpuks segadusseajavast nimeloogikast

Näiteks nähes tagaluugil kirja 55 TFSI, tahaks sellest instinktiivselt järeldada, et tegu on massiivse 5,5-liitrise turbotatud bensiinimootoriga, kuid tegelikult peidab end selle numbri taga hoopis… kolmeliitrine? Lõpuks on otsustatud, et segadusseajava nomenklatuuri aeg on ümber.