PROOVISÕIT | Uuendatud Hyundai i20 – kus jookseb igava ja huvitava piir?

Hall värv väikesel luukpäral justkui maskeerib selle liikluses. Ma mõistan, et see on väga lähedal isiklikele eelistustele, kuid olen veendunud – väike linnasõiduk peaks olema erksavärviline.

Esiteks on seda natuke lihtsam märgata ja teiseks – see on pidev heade emotsioonide allikas, kuna parklas hallide, mustade ja siniste autode vahel kõndides paistab erksavärviline väike auto välja nagu väike plahvatus.

Just seepärast tundus uuendatud i20 Lucid Lime värvitoonis ja Style varustuses mulle suurepärase võimalusena testida linnaluukpära sellisel kujul, mis on minu arvates kõige sobilikum.

See aeg on möödas, kui soodsamad autod (ja i20 on Hyundai valiku kõige soodsam mudel) võisid omanikku rõõmustada rooli, nelja ratta ja istmete olemasoluga. Sageli jäid “preemiumimate” mudelite varustuse valikud kättesaamatuks. Kuid nüüd on sellistel masinatel pardal kõik võimalused mugavaks eluks.

Nii siingi – rooli ja istmete soojendus, automaatne kliimaseade, püsikiirushoidik koos pikivahe hoidmisega, sõidurajal püsimise abiline, pimenurga jälgimine, meeleoluvalgustus, võtmeta sisenemine – kõik see on olemas hinnaga 24 tuhat.

Kas see on kallis? Ma mõtlen umbes 25 000 eurot maksva Taigo peale ja tundub, et see on selles klassis juba tavaline hind. Loomulikult võite vaadata i20 ka 17,5 tuhande eest, kuid seal peate unustama suure osa nendest valikutest.

Ja ikkagi meenutab i20 sees, et see on väike linnaluukpära. Mulle valmistas pettumuse müraisolatsioon, see on üks selle auto nõrgimaid külgi (võrdlen jällegi VW-ga) ja siin võib Bose muusika aidata, kuid võtmeta sisenemise asemel eelistaksin ma pigem rohkem vaikust sõitjateruumis.

