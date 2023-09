„Ühiskond peab seda reetmiseks!“ Kas pingutused rindel „nullib“ lõpuks ära kurikuulus Ukraina korruptsioon?

Sõdivas Ukrainas on toimunud mitu kaitseministeeriumiga seotud skandaali. Aasta alguses süüdistati ministeeriumi ametnikke, et nad hangivad Ukraina armee üksustele toitu turuhindadest kaks-kolm korda kõrgemate hindadega. Muna hind tekitas näiteks selle pärast Ukrainas mõnda aega tuliseid arutelusid. Mitu ametnikku astus selle pärast ka tagasi. Reznikovi lahkumise poolt hääletas ülemraadas 327 rahvasaadikut, vastu oli neli. Kuid siis otsustas presidendi kantselei jätta minister Oleksi Reznikovi vallandamata, sest ta osales parajasti lääne partneritega relvatarneid puudutavatel läbirääkimistel. Augustis, pärast ajalehe Zerkalo Nedeli ajakirjanike järjekordset lugu puhkes uus skandaal Ukraina armee jopede pärast. Väljaanne avastas, et sõjaväele soetati talvejopede hinnaga hoopis suvejoped, mis on odavamad. Kahtlustusi tekitas ka nende tarnija – selle kaasomanikuks osutus Volodõmõr Zelenskõi erakonna ühe tippliikme vennapoeg. Kuid sellega asjad ei piirdunud. Sellele järgnes uus skandaal, kui tuli avalikuks, et sõjaväeametnikud on teeninud kümneid miljoneid dollareid, müües Ukraina meestele väljapääsulubasid.