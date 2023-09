„On „kaduma läinud“ 80 000 sõjaväeealist Ukraina meest.“ Ukrainas õitsevad skeemid, mis aitavad sõjaväe eest põgeneda

Ukrainas, kus sõjaväeealistele meesterahvastele on kehtestatud riigist väljasõidukeeld, on korduvalt ähvardatud sellega, et Ukraina hakkab teistelt riikidelt ebaseaduslikult välja sõitnud mehi tagasi nõudma. Poola, kuhu võltsitud dokumentidega on jõudnud vähemalt 80 000 Ukraina meest, valmistab ajaleht Rzeczpospolita andmeil nüüd ette nende väljaandmist.