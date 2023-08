KUULA | „Istmesoojenduse“ 167. osa: Tesla kiirlaadijad saavad autotööstuse standardiks?

Pärast pikka pausi on „Istmesoojenduse“ tavaformaat tagasi. Autotööstuses on kahe kuu jooksul toimunud väga palju olulist - kõige olulisemad arengud püüdsime ka saatesse mahutada.

Lähiaja suurim uudis on aga Põhja-Ameerikas elektriautode laadijatega toimuv. Ühtäkki on täiesti vabatahtlikult teatanud mitmed tootjad, et lähevad üle NACS-ile - ehk laadimisstandardile, mille loonud Tesla. Kes ühinesid, kes sõrad vastu ajasid, kes on topeltagendid? Millisel tootjal sellest suurimad probleemid tulla võivad?